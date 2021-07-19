Maaş düzenlemesi CHP ve HDP tarafından engellenen güvenlik korucularından tepki: CHP ve HDP PKK’nın yanında

Oğuzhan Gültekin Ankara

Güvenlik korucularının maaşlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan düzenlemeye karşı çıkan CHP ve ortağı HDP’ye koruculardan ve bölgeden tepki yağdı.

Akit’e konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Korucularımızın maaşları hep asgari üretin altında kalıyordu. Bu düzenleme ile artık böyle bir şey olmayacak. Eğer olursa da aradaki farkı ödeyerek hiçbir korucumuzun maaşını asgari ücretin altında ezdirmeyecekler. Bu düzenleme için teşekkür ediyoruz. Ancak korucularımız kelle koltukta terörle mücadele ederken asgari ücret almalarını pek doğru bulmuyoruz. Ayrıca 1924 yılında güncelliğini kaybetmiş köy kanunları ile yönetiliyoruz. Bunun yerine Korucu Kanunu hazırlanması gerekiyor. Düzenlemeye karşı çıkan CHP ve HDP’li vekillerin tavrı ise açıkçası bizi şaşırtmadı. HDP’nin ve CHP’nin düşmanca tavrı 3 binin üzerinde gazi ve bin 800 şehit vermiş bir camianın mensuplarına yapılan en büyük saygısızlıktır. Biz hayatta olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. CHP, Güneydoğu'da gezerken ya da arkadaşlarımız gazi meclisimizi ziyaret ederken bu vekiller onlara şirin görünüyor. Ancak arkamızdan da böyle oyunlar oynuyor. Koruculuğu onlar getirmediler, onlar da kaldıramaz” dedi.

CHP ve HDP’nin PKK’nın yanında olduğunu herkes biliyor!

Bitlis'in önde gelen korucu ailelerinden Beyler aşireti reisi Ahmethan Erdoğan ise CHP ve HDP’nin, her zaman PKK’nın yanında durduğunu herkesin bildiğini belirterek, “Bu nedenle onları bu konuda ciddiye almıyoruz. Yıllardır beklediğimiz özlük haklarındaki iyileşme nihayet belli bir ölçüde sağlandı. Bu da tüm korucu ailelerini memnun etti. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. FETÖ’nün güçlü olduğu dönemlerde üvey evlat muamelesi gören korucular, Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla bir nebze nefes alabildi. Ancak görevde olan güvenlik korucuların maaşları asgari ücretin çok çok altında kalmıştı. Bu durum, emekli maaşlarına da yansıyordu. Devleti, milleti için canını ortaya koyan korucularımız, son düzenlemeyle biraz daha iyi şartlara kavuştu. Bizler devletimize koşulsuz bağlı insanlarız. Bu nedenle CHP ve müttefiki HDP’nin sözleri bizi bağlamaz. Onlar nereye hizmet ediyorsa etsin. Bizi vatana hizmetten ayıramazlar” dedi.

