M. Kemal ile İsmet'in bulunduğu Filistin cephesi nasıl çökertildi? Merhum Kadir Mısıroğlu, ifşaatları yıllar önce açıklamış!

yeniakit.com.tr

Yakın tarihteki karanlıkta kalan bilgiler, merak konusu olmaya devam ediyor.

2014 yılındaki video kaydında, Merhum Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, "Filistin cephesinin çökmesi ile ilgili mâlumat verir misiniz?" sorusuna çarpıcı bilgiler veriyor.

M. Kemal'in başındaki 7. Ordu hızla geri çekildi

3 bin 886 şehidin verildiği Suriye-Filistin cephesinde 65 bin askerin esir alındığı ve 361 topun elden çıktığını aktaran Kadir Mısıroğlu, "4'üncü, 7'inci ve 8'inci ordular adıyla 3 ordu vardı. Yıldırım Ordular, adını taşıyordu. Mütareke tarihinden 1 ay evvel, Eylül ortalarında, 7. Ordu ani surette geri çekildi. Ve İngilizler onun açtığı gedikten girerek 4. ve 8. Ordu'yu imha ettiler." açıklamasında bulundu.

Cepheden kaçan İsmet İnönü tellallarla arandı

Mısıroğlu, Filistin cephesinde 4. Ordu'da bir kolorduda kumandan olan İsmet İnönü'nün kaçtığı ve tellallarla aratıldığını da aktardı.

Kaynak verdi

5816 sayılı kanunun gerçekleri gizlediğini de vurgulayan Kadir Mısıroğlu, yayınlanan ifşaatları açıkladı.

Kadir Mısıroğlu, Bulgaristan'da Arif Oruç'un yayınladığı Yarın isimli dergisindeki ifşaatı ve Filistin cephesinde bulunan bir subayın Büyük Doğu Dergisi'ne verdiği itirafları kaynak gösterdi.