M. Başakşehir, Olympiakos maçına hazır Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Georgios Karaiskakis Stadı’nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Açık olan bölümde ısınma hareketleri yapan futbolcular daha sonra koşu ve pas çalışma gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertliler, basına kapalı bölümünde ise Olympiakos karşılaşmasının taktiğini çalıştı.

Antrenmanı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.

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