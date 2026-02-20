Luxera GYO’nun halka arz başvurusu onaylandı

Gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Luxera GYO) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Tera Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi. Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesinin 240 milyon TL’den 330 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 90 milyon TL nominal değerli pay ve ortakların sahip olduğu 30 milyon TL nominal pay olmak üzere toplam 120 milyon TL nominal değerli pay satılacak.Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 446 milyon TL olması hedeflenirken, şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 36,36 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

3 proje devam ediyor

Markalı konut üretimi, yaşam merkezleri ve yüksek yatırım potansiyelli ticari alan geliştirme konusunda uzmanlaşan Luxera GYO; Luxera Residence, Luxera Meydan, Luxera Güneşli, Luxera Bahçelievler, Luxera Nevbahar ve Luxera Bahçe Port olmak üzere bugüne kadar 6 projeyi başarıyla tamamladı. Şirketin, şu anda Luxera Towers, Luxera Nevbahar Life ve Luxera Topkapı projeleri devam etmekte ve 2026’da Luxera Sultanbeyli ve Luxera Nevbahar Suites projelerine yakın zamanda başlamayı hedefliyor.