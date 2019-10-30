TRT 2'nin İyi Partili Türkkan'a cevabı olay oldu!

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından TRT 2'nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde ünlü Ressam Bob Ross'un yer aldığı yayından bir kesitin olduğu paylaşıma sert tepki gösterdi.

Yayında ekranın üst köşesinde kullanılan bayrak görselinin olmadığını öne süren Türkkan, kanalı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i hedef aldı.

Türk bayrağını fark etmedi

TRT 2'nin logosunda yer alan Türk bayrağını fark edemeyen Türkkan, yayınladığı mesajda, "İbrahim Eren'in çiftliği TRT, bu kutlu günde ekranlarında bir Türk Bayrağı olmamasını açıklayabilir mi? Yoksa ressam Bob Ross'un mu çizmesini bekliyor?" ifadeleri yer aldı.

TRT 2'den cevap gecikmedi

Türkkan'ın paylaşımına TRT 2'den kısa süre içinde yanıt geldi. TRT 2 resmi Twitter hesabından logoyu fark etmeyen Türkkan'a, "Belki de şurada bir yerde görmediğiniz, görmek istemediğiniz bir Türk bayrağı vardır" ifadelerini kullandı.

İşte o yanıt;

Sosyal medyada olay oldu

Öte yandan Türkkan'ın bu tepkisi Twitter'da olay oldu. Çok sayıda kullanıcı bu paylaşıma yorum yaparak Türkkan'ın tepkisini eleştirdi.