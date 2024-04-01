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Gündem Lütfü kaybetti! Mehmet Öntürk'den zafer konuşması
Gündem

Lütfü kaybetti! Mehmet Öntürk'den zafer konuşması

Yeniakit Publisher
2024-04-01 05:37:00 -
Lütfü kaybetti! Mehmet Öntürk'den zafer konuşması

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslendi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre Hatay’da seçimleri Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kazandı. Öntürk, Antakya ilçesinde bulunan il başkanlığı binasına gelerek partililerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada Öntürk, kendini destekleyen vatandaşlara seslendi.

Hatay’ı yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Öntürk, "Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldık ve sonuç itibariyle başardık. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz ki biz Cumhur ittifakı olarak yola çıktık. Biz birbirimize sımsıkı sarıldıkça sonuç itibariyle başardık. Bundan sonra görevimizin ağırlığını ve sorumluluğunu biliyoruz. Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


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