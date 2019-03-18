0553 313 94 23

Lung, kalesinde devleşti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı file bekçisi Lung, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 5 net gol pozisyonunda rakip takım oyuncularına geçit vermedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Lung, kalesinde devleşti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı file bekçisi Lung, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 5 net gol pozisyonunda rakip takım oyuncularına geçit vermedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un, Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Hafta karşılaşmasında, sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki file bekçisi rakip takım oyuncularına karşı adeta duvar ördü. 1.89 boyunda olan Silviu Lung, Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 8. dakika, 45. dakika ve 73. dakikada Visca’ya, 35. dakikada Arda’ya ve 77. dakikada Napoleoni’ye geçit vermedi.


Tecrübeli file bekçisi 90+7. dakikada ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun VAR kararı ile verilen penaltı atışında Adebayor’a engel olamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım'ın Kıyıköy terminalinde öncelik güvenlik
    1. TürkAkım'ın Kıyıköy terminalinde..
    2. Gözünü kapattı ayrım yapmayanların..
    3. Güvenlik korucularının çocukları..
    4. "Eskort" araçlı uyuşturucu satıcıları..
    5. Elazığ’da şehitler saygı atışı ile..
    6. DAG Teleskobuna yönelik bir proje daha..
    7. Van’da 163 kaçak göçmen yakalandı
    8. Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    9. 17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber..
    10. Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198..
    11. Trabzon Toptancı Balık Hali son..
    12. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    13. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    14. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    15. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    16. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    17. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    18. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    19. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    20. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    21. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    22. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    23. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    24. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    25. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    26. 33 yıldır protez kolları ile..
    27. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    28. Trabzonspor, deplasman fobisini yendi
    29. Başkan Akkaya: “Tarlada izi olanın..
    30. Anadolu Efes'te 4. dalya heyecanı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu