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Aktüel Lunaparkta gondoldan düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Lunaparkta gondoldan düşen kişi hayatını kaybetti

Malatya'da lunaparktaki gondoldan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 21:36:00 -
Lunaparkta gondoldan düşen kişi hayatını kaybetti

Malatya'da lunaparktaki gondoldan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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