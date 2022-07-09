Lunaparkta gondoldan düşen kişi hayatını kaybetti
Malatya'da lunaparktaki gondoldan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'da lunaparktaki gondoldan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.