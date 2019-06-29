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Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Özbekistan'da bulunan bir lunaparkta Adrenalin Max adı verilen eğlence aracının koptu. Meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:50
Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Özbekistan'ın Cizzak şehrinde bulunan bir lunaparkta gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Adrenalin Max adı verilen eğlence aracının yükseldiği anda kopması sonucu meydana gelen feci kazada 19 yaşındaki bir genç kızın yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazadan sonra ise aileler yere çakılan eğlence aracına koşarak çocuklarını kurtarma telaşına düştü.

1 kişi hayatını kaybetti

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Basına yapılan açıklamaya göre Özbekistan'ın Cizzak şehrinde bulunan lunaparkta yaşanan kazada 4 çocuk ve gencin yaralandığı, 19 yaşındaki bir kız çocuğunun ise yaşamını yitirdiği doğrulandı. Yaralananların hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:50
  1. Özbekistan
  2. Adrenalin Max
  3. lunapark

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