  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lüleburgaz'da foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı
Aktüel

Lüleburgaz'da foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:56:16 -
Lüleburgaz'da foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk bir binanın bahçesindeki foseptik çukuruna düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinden köpek sesi geldiğini duyanlar durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü belirledi.

Çukurun çevresini genişleten ekipler, çeşitli ekipmanlar kullanarak köpeği çukurdan çıkardı.

Kurtarılan köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'den İngiltere'ye açık tehdit: Gerekeni yaparız
Dünya

Çin'den İngiltere'ye açık tehdit: Gerekeni yaparız

Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin gözünü Doğu'ya dikmesi Çin'i rahatsız etti. Pekin yönetimi İngiltere'ye tehdit gibi bir uyarıda bu..
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı
Teknoloji

Atak helikopterinde kritik gelişme: Kalifikasyon testleri tamamlandı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ATAK FAZ-2 helikopterinin kalifikasyon testleri Aralık 2020’de başarıyla tamamlandı. Yerlilik oranı daha ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay