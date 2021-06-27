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Dünya Lüksemburg Başbakanı koronavirüse yakalandı
Dünya

Lüksemburg Başbakanı koronavirüse yakalandı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 23:37:00 -
Lüksemburg Başbakanı koronavirüse yakalandı

AB Konseyi Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Başbakan Bettel'in bu sabah hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

Leyts, Brüksel'de 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne katılan Bettel'in belirtileri göstermeden önce AB ülkelerinin liderleriyle yakın temas içinde olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktardı.

Bettel'in zirve toplantılarının hemen öncesinde yapılan testinin negatif çıktığını kaydeden Leyts, AB Konseyi'nin, toplantılar sırasında sosyal mesafenin sağlanabilmesi için tüm önlemleri aldığını ifade etti.

Bettel'in ofisinden yapılan açıklamada da başbakanın baş ağrısı ve hafif ateş gibi belirtiler gösterdiği bildirildi. Bettel'in 10 gün boyunca evinde kalacağı ve evden çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Bettel, 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozunun kendisine yapıldığını duyurmuştu.

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