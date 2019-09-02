0553 313 94 23

Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe, Marsiyla forması giyen Luiz Gustavo'yu renklerine bağladı. Peki, Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:44
Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe, Marsiyla forması giyen Luiz Gustavo'yu renklerine bağladı. Peki, Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Luiz Gustavo kimdir?

Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'nın Pindamonhangaba kentinde dünyaya geldi. 2006 yılında Universal FC Largo kulübünde amatör olarak futbola başlayan Gustavo, 2007 yılında Corinthians takımında transfer olmuştur. Sırasıyla Hoffenheim'da bir yıl kiralık olarak forma giymesinin ardından 2008 yılında 1 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer edilen oyuncu, 2011 yılında Bayern Münih'e 17 milyona transfer olmuştur.

10 milyon euro

2013 yılında Wolfsburg'a 16 milyon euro bedelle giden oyuncu, 2017 yılında ise adresini 10 milyon euro bedelle Marsilya olarak belirlemiştir. Orta saha, ön libero mevkisinde forma giyen Gustavo, ihtiyaç halinde sol bek ve stoper olarak da görev alabilmektedir. 1,87 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:44
  1. Aydın
  2. Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzaladı?
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig
  5. transfer dönemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor müdüründen ’darp edildim’ iddiası
    1. Spor müdüründen ’darp edildim’ iddiası
    2. Azerbaycan'dan AA'ya ödül
    3. Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık..
    4. Boris Johnson'dan "Brexit'i..
    5. Amasya İl Özel İdaresi ile PTT’den..
    6. AK Parti MYK Toplantısı
    7. Bilecik'te traktörün altında kalan..
    8. Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna..
    9. Darbeye tepkinin ardından İngiltere'de..
    10. GKRY Rusya'ya borcunu ödedi
    11. Göztepe'de Fausto Grillo'nun..
    12. Sakaryaspor 18 futbolcuyu kadrosuna..
    13. Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi
    14. Taşıdığı camlar üzerine devrilince..
    15. Umar Aminu Çaykur Rizespor’da
    16. Fenerbahçe'den Volkan Demirel kararı
    17. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    18. Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten güvenli..
    20. Fenerbahçe'den Volkan Demirel için..
    21. Shakhtar Donetsk, Konoplyanka'yı..
    22. Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı..
    23. Volkan Demirel jübile yapacak
    24. AK Parti MYK Toplantısı
    25. Azerbaycan'da TurAz Kartalı 2019..
    26. Lukaku’dan ırkçı tezahüratlara tepki
    27. Devrek’te trafik kazası: 1 ölü
    28. Guatemala'da eski first lady gözaltına..
    29. Düğün konvoyunda drifte 10 bin 20 lira..
    30. Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini..
    CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı
    CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak