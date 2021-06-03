Luis Vuitton'dan Filistin'e büyük saygısızlık

Münübe Yılmaz

Fransız moda devi olarak bilinen Luis Vuitton'un Filistin’in sembolü kabul edilen Filistin puşisini 700 dolardan satışa sunması sosyal medya platformlarında tepki çekti. Luis Vuitton, ticari kazanç sağlamak amacıyla Filistin’in İsrail işgaline karşı mücadelesinin simgesi haline gelen ve orijinal ismi ile "keffiyeh" olarak bilinen puşiyi internet sitesindeki ürün tanıtımında “çalındı” olarak isimlendirdi. Onlarca sosyal medya aktivisti Luis Vuitton’u hırsızlıkla ve Filistin’in kültürel değerlerine saygısızlıkla suçlarken, ürünün firmanın ınternet sitesinden kaldırılması konusunda çağrıda bulundular. Sosyal medyada “Filistin’in işgale karşı mücadelesinin simgesi sizin kapitalist amaçlarınıza hizmet etmeyecek”, “Bu ürünü ticari menfaatiniz için kullanmanız mide bulandırıcı” ifadelerinde bulunan aktivistler yaşanan ironiye de dikkat çekti. Yapılan yorumlarda geçtiğimiz ay Google arama motorundaki “teröristler ne giyer” sorusuna karşılık olarak ilk sırada gösterilen Filistin puşisinin terör simgesi olarak gösterilirken, ticari bir ürün olarak sunulmasının komik olduğu ifade edildi. Aktivistlerin bazıları Luis Vuitton’u açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırırken, bazıları da firmanın boykot edilmesi gerektiğini belirtti.