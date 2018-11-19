Lucescu'dan flaş istifa açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçından önce Yunus Mallı ile beraber basın toplantısı düzenledi.

İsveç maçı sonrası Romanya basınında görevi bırakacağına dair haberleri yer alan Lucescu, "Böyle bir deklarasyon yok. Atmasyon diyeceğim, yanlış bir haber bu konuda konuşmadım. Bu tarzdaki fikirleri herkesle paylaşmam, böyle bir durum yok. Geleceğime ben karar veririm, yararlı olmayacağımı görsem, inanmasam bu şekilde devam etmezdim. Doğal olarak şu an işime devam ediyorum, bu işin iyi gideceğine inanıyorum" dedi.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde;

''Rakiplerimiz çok güçlüdür''

Çalışmaya devam edeceğiz. Başka bir şey söz konusu değil. Durum aynı. Yeni çıkacak arkadaşlar olursa onları da davet edeceğiz kadroya. Bunun için her maçları izliyoruz. Biz bu genç ekibi kurmaya Mart ayında başladık. 6-7 aylık bir süreçteyiz. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptaydık. Rusya ve İsveç zor rakipler. Dünya Kupası oynadılar, uzun dönem aynı anrenörle yola devma ediyorlar. Bu iki takım, Hırvatistan ve İngiltere'ye penaltılarla elendi. Bizden daha tecrübeliydiler. Oynadığımız 4 maçta neredeyse hepsini biz domine ettik. Sadece konsantrasyon durumundan goller yedik.

''Benim hatam değil''

Milli Takıma gelen gençlerin hepsi burayı sevdiği için geliyor. Sevmeseler gelmezlerdi. Burada bir zorunluluk, kontrat yok. Buraya gelmek bir prestij. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Selçuk, Volkan Şen, Arda, Hakan Balta ve Burak milli takımda oynayan futbolculardı ama artık kendi takımlarında bile oynayamıyorlar. Ben kendi kurduğum takımdan mutluyum. Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek.

''Yaptığımız iş kolay''

Profesyonel olarak baktığınızda yaptığımız iş kolay değil. Bunun için zaman gerekiyor. Ukrayna gibi bir takımla oynayacağız. Ukrayna'nın sadece Shakthar Donetsk'ten gelen 8 oyuncusu var. Bu 8 oyuncu, 17-18 yaşından beri birlikte oynuyor. Bunu bu şekilde yapmak lazım. Ukrayna'da, İtalya'da ben bunu böyle yaptım. Tekrar yapacağız. Bunları yapmak için çalışacağız.

''1-2 oyuncu alabiliyorum...''

Şimdilik sadece yurtdışında oynayan ve ligde oynayan futbolcularla devam etmek zorundayım. Burada çalışmaya çok zamanımız yok. Fenerbahçe'den 1-2, Galatasaray'dan 1-2, Beşiktaş'tan keza 1 futbolcu. Türkiye'den alabildiğimiz oyuncular bunlar. Burada çok zamanımız yok, işlemeye çalışıyoruz. Romanya bir karar aldı ve U21'de şampiyona kazandı. Liglerde U21'den çok oyuncu var Biz de bunun için çalışacağız.

''Gitmem istenirse giderim!''

Ben Romanya basınına konuşmadım. Tamamen atmasyon bir haber. Düşüncelerimi dışarıda konuşmam. Böyle bir şey yok. Geleceğime ben karar veririm. Yararlı olacağıma inanmazsam devam etmezdim. İşime devam ediyorum çünkü iyi gideceğine inanıyorum. Ben işimin başındayım. Bu bir gurur meselesi, genç bir grubu bir yere getireceğim. Ama işin başındaki ben değilim, gitmem istenirse de giderim.

Yunus: ''Eleştiriler normal''

Yunus Mallı ise eleştirilerin doğal olduğunu belirtirken ''Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Sonuç olmayınca eleştirilerin gelmesi çok normal.'' dedi.