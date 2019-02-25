Lucescu maç bitmeden stattan ayrıldı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park’a gelen A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın 85.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park’a gelen A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın 85. dakikasında stattan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Mili Takım’ın eski Teknik Direktörü Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti. İkilinin maçın bitimini beklemeden 85. dakikada stattan ayrılması dikkat çekti.

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