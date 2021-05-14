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Dünya Lübnanlılar dikenli telleri aşarak Filistin'e giriyor!
Dünya

Lübnanlılar dikenli telleri aşarak Filistin'e giriyor!

Lübnanlı Müslümanlar İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yardım etmek için sınırdaki dikenli telleri aşarak Filistin'e giriyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 17:26:00 - 2021-05-14 17:33:48

Lübnan'daki Müslümanlar, Kudüs ve Gazze'deki Müslümanlara yardım etmek için Filistin sınırındaki dikenli telleri aşarak işgal altındaki Filistin'e girdi.

İsrail'in saldırısında 122 Filistinli şehit oldu

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

El Kassam İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları da İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık veriyor. Filistinli gençler ise sokaklarda İsrail askerine karşı direnişi devam ettiriyor.

Lübnanlılar Gazze'ye yardıma koşuyor

Bunun yanı sıra Lübnan'daki Müslümanlar, Kudüs ve Gazze'deki Müslümanlara yardım etmek için Filistin sınırındaki dikenli telleri aşarak işgal altındaki Filistin'e giriyor.

 

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