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Aktüel Lübnanlı siyasetçilerden Mevlid-i Nebi için tebrik ve hakarete karşıtı mesajlar geldi
Aktüel

Lübnanlı siyasetçilerden Mevlid-i Nebi için tebrik ve hakarete karşıtı mesajlar geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:01:51 -
Lübnanlı siyasetçilerden Mevlid-i Nebi için tebrik ve hakarete karşıtı mesajlar geldi

BEYRUT (AA) - Lübnanlı siyasetçiler, Mevlid-i Nebi dolayısıyla tebrik mesajları yayınlarken, Hazreti Muhammed'e karşı yapılan hakaretleri de reddettiklerini açıkladılar.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, genel olarak Lübnanlıları, özellikle de Müslümanları Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü vesilesiyle kutladı.

Avn, gelecek günlerin Lübnan'ın yaralarına merhem olacak başlangıçları beraberinde getirmesi temennisinde bulundu.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet Peygamberine hakaret, aynı zamanda dünyanın doğusunda ve batısındaki Müslümanların duygularına saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Eski Lübnan Başbakanı Necip Mikati de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık, rahmet ve sevgi peygamberinin doğum yıldönümünde, taşıdığı barış ve sevgi mesajını yaymak için O'nun yolunu ve ahlakını takip etme sözümüzü yeniliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi'yi tebrik ederek, bugünün hakaretten uzak, başkalarının değerleri ve kutsallarına saygı vesilesi olmasını diledi.


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