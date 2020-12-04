  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'dan BM'ye İsrail savaş uçaklarının hava sahalarına yönelik ihlallerini durdurma çağrısı
Aktüel

Lübnan'dan BM'ye İsrail savaş uçaklarının hava sahalarına yönelik ihlallerini durdurma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:15:12 -
Lübnan'dan BM'ye İsrail savaş uçaklarının hava sahalarına yönelik ihlallerini durdurma çağrısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Savunma Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının ülke hava sahasına yönelik ihlallerine son verilmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) duruma acilen müdahale etme çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Zeyne Aker yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasına yönelik günlük ihlalleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail uçaklarının bugün de ihlaller gerçekleştirdiğini belirten Aker, bu ihlallere son verilmesi için BM'nin duruma acilen müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan ordusu zaman zaman İsrail'e ait savaş ve keşif uçaklarının hava sahasını, İsrail botlarının da karasularını ihlal ettiğini duyuruyor ancak hafta başından beri İsrail uçakları neredeyse her gün Lübnan hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdi.

Tel Aviv ile Beyrut arasında deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulmak için ekim ayında başlayan müzakereler kapsamında 2 Aralık Çarşamba yapılması planlanan turun ertelendiği bildirilmişti.

İki ülke arasındaki müzakerelerin ertelenmesi kararının İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından gelmesi ise dikkati çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan üzücü haberi dünyaya duyurdu

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaran Azerbaycan çatışmalarda 2 bin 783 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'
Dünya

Türkiye detayı dikkat çekti! 'Rusya için bir felaket'

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini değerlendiren Rus uzmanlar Türkiye'nin Güney Kafkasya'da önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek yaşananları..
Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...
Ekonomi

Altınla ilgili dikkat çeken sözler: Bugüne kadar hiç...

Çok sayıda vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altında dalgalanmalar sebebi ile vatandaşlar kafa karışıklığı yaşıyor. Peki altını olanla..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay