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Gündem

Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat

Yazar Haluk Özdil, Lübnan'daki patlamayı önceden tahmin etmesinin ardından yeni uyarıyı Venezuela için yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 19:36:00 -
Lübnan’daki patlamayı aylar öncesinden bilen Haluk Özdil’den yeni uyarı: O ülkeye dikkat

Lübnan’da meydana gelen patlamayı aylar öncesinden bilen yazar Haluk Özdil, bu kez bir Güney Amerika ülkesinin yakın zamanda karışacağını söyledi.

4 Ağustos’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlama ile ilgili olarak 3 ay önceden ‘Lübnan’ı darmadağın edecekler’ diyen ve öngörüsü tutan Haluk Özdil, Venezuela’da yakın zamanda bir takım değişikliklerin yaşanacağını söyledi.

Doğu Akdeniz’de yaşananların planlı olduğunu belirten Haluk Özdil, “Hizmetkarları Macron'a Akdeniz'i kördüğüme çevirme görevi verip tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çektiler. Oysa asıl hedefleri çok başka; Güney Amerika'daki bir ülke yani Venezuela için geri sayım başladı. O ülkenin çok acil önlem alması gerekiyor” dedi.

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