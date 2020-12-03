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Aktüel Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL marta kadar uzatıldı
Aktüel

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL marta kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:32:58 -
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL marta kadar uzatıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), vakalarda görülen artış ve ekonomik kriz nedeniyle Mart 2021'e kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığındaki Lübnan Yüksek Savunma Komitesinin başkent Beyrut'taki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta sona erecek OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde karar alındığı, 2021'in mart ayına kadar uygulamanın geçerli olacağı ifade edildi.

Açıklamada, OHAL kapsamında, ibadet merkezleri, halk pazarları, spor merkezleri, açık ve kapalı çocuk eğlence parkları, halk parkları, rıhtımlar ve sahillerin kapalı olacağı aktarıldı.

- Lübnan'daki son durum

Lübnan makamları, salgının yayılmasını engellemek için uygulanan iki haftalık kapsamlı karantinanın ardından pazartesi günü aşamalı şekilde esnekliklere başlamıştı.

Ancak Sağlık Bakanı Hamed Hasan, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında vakaların artmasına rağmen tedbirlere tam olarak uyulmadığını belirtmiş ve hastanelerde yeterli kapasite olmadığı uyarısında bulunmuştu.

Ülkedeki son verilere göre, can kayıpları 1067'ye, vaka sayısı 132 bin 817'ye, iyileşenlerin sayısı ise 84 bin 142'ye yükseldi.

Lübnan, pandeminin yanı sıra 4 Ağustos'ta başkentteki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla daha da şiddetlenen ekonomik krizle mücadele ediyor.

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