Lübnan'da Irak'ın hibe ettiği "binlerce ton unun yağışlardan etkilendiği" iddiası

BEYRUT (AA) - Lübnan'da iki gündür etkili olan sağanak yağışın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Irak'tan insani yardım olarak gelen binlerce ton una zarar verdiği iddia edildi.

Irak hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu meydana gelen felaketin ardından Lübnan'a 10 bin ton un yardımında bulundu.

Geçen ay Lübnan'a ulaşan söz konusu binlerce ton unun, başkent Beyrut'taki futbol stadyumlarından birinde stoklandığı ve 2 gündür etkili olan sağanak yağıştan zarar gördüğü öne sürüldü.

Başkente bağlı Gubayri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "un yardımlarının stoklandığı stad depolarında felakete rastlandığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Depolardaki un, su ve rutubete maruz kalıyor. Irak'tan gelen binlerce ton yardım, stadyum tribünlerinin altında ve diğer depolarda kötü şekilde stoklanmış durumda." denildi.

- "7 bin ton un geçici olarak stoklandı"

Bu arada geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'taki bir stadyumda yaklaşık 7 bin ton unun geçici olarak stoklandığına işaret etti.

Söz konusu unun belli aşamalarla Lübnan'daki fırınlara dağıtılacağını aktaran Bakan Name, "Sosyal medyada paylaşılan görseller ise yardımların boşaltıldığı sırada zarar gören un çuvallarına aittir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından sosyal medyada, insani yardım olarak stoklanan un çuvallarına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştı.

- "Unların bir kısmı kullanılamaz halde"

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan spor tesisleri yetkilisi Riyad Şeyhe'nin açıklamasında ise Ekonomi Bakanlığı tarafından stadyumda 15 günlüğüne geçici olarak unun stoklandığı belirtildi.

Gubayri Belediye Başkanı Muin el-Halil, yerel gazetelerden Ahbar'a yaptığı açıklamada, stadyumda depolanan un çuvallarının ahşaplar üzerinde kötü şekilde stoklandığını ve bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Halil, bahsi geçen tonlarca un yardımlarının dağıtılmamasına anlam veremediğini söyledi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 190'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını tamamen kaybetmesinin yanı sıra özellikle başkentteki sivil yerleşim alanlarında büyük hasara uğramıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.