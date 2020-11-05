  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'da Irak'ın hibe ettiği "binlerce ton unun yağışlardan etkilendiği" iddiası
Aktüel

Lübnan'da Irak'ın hibe ettiği "binlerce ton unun yağışlardan etkilendiği" iddiası

Başkent Beyrut'a bağlı Gubayri Belediyesi: - "Un yardımlarının stoklandığı stad depolarında felakete rastlandı. Depolardaki un, su ve rutubete maruz kalıyor. Irak'tan gelen binlerce ton yardım, stadyum tribünlerinin altında ve diğer depolarda kötü şekilde stoklanmış durumda" - Geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name: - "Sosyal medyada paylaşılan görseller ise yardımların boşaltıldığı sırada zarar gören un çuvallarına aittir"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:42:47 -
Lübnan'da Irak'ın hibe ettiği "binlerce ton unun yağışlardan etkilendiği" iddiası

BEYRUT (AA) - Lübnan'da iki gündür etkili olan sağanak yağışın, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Irak'tan insani yardım olarak gelen binlerce ton una zarar verdiği iddia edildi.

Irak hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu meydana gelen felaketin ardından Lübnan'a 10 bin ton un yardımında bulundu.

Geçen ay Lübnan'a ulaşan söz konusu binlerce ton unun, başkent Beyrut'taki futbol stadyumlarından birinde stoklandığı ve 2 gündür etkili olan sağanak yağıştan zarar gördüğü öne sürüldü.

Başkente bağlı Gubayri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "un yardımlarının stoklandığı stad depolarında felakete rastlandığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Depolardaki un, su ve rutubete maruz kalıyor. Irak'tan gelen binlerce ton yardım, stadyum tribünlerinin altında ve diğer depolarda kötü şekilde stoklanmış durumda." denildi.

- "7 bin ton un geçici olarak stoklandı"

Bu arada geçici hükümetin Ekonomi Bakanı Raul Name, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'taki bir stadyumda yaklaşık 7 bin ton unun geçici olarak stoklandığına işaret etti.

Söz konusu unun belli aşamalarla Lübnan'daki fırınlara dağıtılacağını aktaran Bakan Name, "Sosyal medyada paylaşılan görseller ise yardımların boşaltıldığı sırada zarar gören un çuvallarına aittir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından sosyal medyada, insani yardım olarak stoklanan un çuvallarına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşılmıştı.

- "Unların bir kısmı kullanılamaz halde"

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan spor tesisleri yetkilisi Riyad Şeyhe'nin açıklamasında ise Ekonomi Bakanlığı tarafından stadyumda 15 günlüğüne geçici olarak unun stoklandığı belirtildi.

Gubayri Belediye Başkanı Muin el-Halil, yerel gazetelerden Ahbar'a yaptığı açıklamada, stadyumda depolanan un çuvallarının ahşaplar üzerinde kötü şekilde stoklandığını ve bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Halil, bahsi geçen tonlarca un yardımlarının dağıtılmamasına anlam veremediğini söyledi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 190'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını tamamen kaybetmesinin yanı sıra özellikle başkentteki sivil yerleşim alanlarında büyük hasara uğramıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…

ABD’de Trump ve Biden arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ederken ülkede iç savaş endişesi de sürüyor. Öte yandan sosyal medyada merhum t..
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!
Siyaset

Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumh..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay