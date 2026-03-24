Lübnan'da 1039 ölü, 2 bin 876 yaralı!
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden siyonist rejim saldırılarında şehit sayısının 10 artarak 1039'a yükseldiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana devam eden siyonist rejim saldırılarında şehit sayısının 10 artarak 1039'a yükseldiğini duyurdu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, siyonist rejimin 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10 artarak 1039'a, yaralı sayısının ise 2 bin 876'ya yükseldiği bildirildi.
İşgal ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığı iddiasıyla ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan işgal ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.
Bu arada,, işal ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 3 hava saldırısı düzenledi.
İşgalcilere ait savaş uçakları, Dahiye'yi yarım saat içinde 3 kez hedef aldı.
Saldırıların ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanlar yükseldi.