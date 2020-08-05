Lübnan yeniden kaosa mı sürükleniyor? "Saldırıda tüm deliller İsrail'i işaret ediyor"

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda zirai gübreleme amaçlı kullanılan 2 bin 750 metrik tonluk amonyum nitratın patlamasını yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "Patlama söz konusu maddelerin altı yıldan beri saklandığı depoda meydana geldi. Patlama sonrasında Beyrut deyim yerindeyse yerle bir oldu.



Lübnan’da 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaş sırasında bile böylesine büyük bir yıkım yaşanmazken limanın büyük hasar görmesi sebebi ile Lübnan ekonomisinin de büyük zarar görmesi kuvvetle muhtemeldir." dedi.

'Tüm işaretler İsrail'i gösteriyor'

"Beyrut’taki patlamada şüpheleri üstüne çeken İsrail, 1948’den beri Lübnan’a karşı uyguladığı 'düşman ülke' stratejisi gereği ülkeyi politik fragmanlara ayrıştırmış ve Lübnan'ın iç çatışmacı bir ortam içerisinde olmasını arzulayan politikalar izlemiştir." diyen Bekin, "Lübnan’da farklı görüşlere mensup tarafların sürekli çatışmacı politikalar izlemeleri İsrail’in, bölgede ‘kalıcılık stratejisi’ açısından büyük önem taşımaktadır.

İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’ya yönelik büyük gösterilerin yapıldığı, Seferadi ve Aşkenazi ayrışmasının hız kazandığı bir süreçte, ciddi anlamda ortaya çıkan bloklaşma kaygıları iyice derinleşirken, büyük çaplı ve ses getirici alternatif yöntemlere başvurularak dikkatlerin başka mecralara taşınması İsrail’in politikaları gereğidir." ifadelerini kullandı.

'İsrail iç istikrarını sağlamak için Lübnan'ı karıştırıyor'

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun 2018'deki BM konuşmasına dikkat çeken Bekin, "Netenyahu'nun 2018 yılında BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Beyrut’ta patlamanın meydana geldiği bölgeyi imlemesi ister istemez patlamayla ilgili tüm kuşkuların işgalci İsrail üzerinde toplamıştır. Hristiyan Ketaip Partisi ve Falanjistlerin lideri Beşir Cemayel suikastı, Sabra ve Şatilla katliamları, Sanayi Bakanı Pierra Cemayel suikastı, Başbakan Refik Hariri suikastı ve sonrası ABD / İsrail destekli ortaya çıkan Sedir Devrimi Hareketi gibi sürekli sorunlar ve iç savaşlarla cebelleşen Lübnan’ı, yeniden içinden çıkılmaz keşmekeşle yüz yüze bırakabilecek her türlü adım, Ortadoğu’daki mevcut istikrarsızlığın Lübnan’a da sirayet etmesine zemin hazırlayabilir. İsrail’in iç istikrarı için Lübnan’ın yeniden istikrarsızlaştırılmasına yönelik kaosun yapı taşlarının döşenmesi durumunda hiç kuşkusuz yeni senaryoların da ortaya çıkması tetiklenebilir." diye konuştu.