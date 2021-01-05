Lübnan, Suudi Arabistan ile Katar arasında sınırların açılmasını memnuniyetle karşıladı

BEYRUT (AA) - Lübnan, Suudi Arabistan ile Katar'ın kara, hava ve deniz sınırlarını karşılıklı olarak açmasını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ve Katar'ın sınırları açma yönünde aldığı karardan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Kuveyt'in Körfez krizini aşma konusundaki çabalarından övgüyle söz edilen açıklamada, bu adımın bölgenin güven, istikrar ve refahına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bugünkü 41. KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtmişti.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.