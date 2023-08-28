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Ekonomi Lübnan kararı! Kuveytli petrol ve sondaj şirketi; Türkiye'den kişisel güvenlik malzemeleri satın alıyor!
Ekonomi

Lübnan kararı! Kuveytli petrol ve sondaj şirketi; Türkiye'den kişisel güvenlik malzemeleri satın alıyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 20:42:00 -
Lübnan kararı! Kuveytli petrol ve sondaj şirketi; Türkiye'den kişisel güvenlik malzemeleri satın alıyor!

Kuveytli petrol ve sondaj şirketi; Türkiye’den, Lübnan için kişisel güvenlik malzemeleri ithal edecek. Lübnan, kişisel güvenlik malzemeleri alacak. Kuveytli petrol ve sondaj şirketi; Türkiye'den, Lübnan için kişisel güvenlik malzemeleri ithal edecek: 2 milyar 425 milyon dolarlık ihracat...

Türkiye olarak Lübnan’ın en büyük ikinci tedarikçisi ülkesiyiz. 2 milyar 425 milyon dolarlık ihracat yaptığımız Lübnan, 19,5 milyar dolarlık ithalatı ile dünya ithalat sıralamasında 82. sırada yer alıyor.

TurkishExporter’da çok sık ilan yayınlanan bu ülkeden bugün yeni bir ilan daha yayına girdi.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kişisel güvenlik malzemeleri temin etmek isteyen Kuveytli ithalatçı talebini şöyle bildirdi: “İşçi tulumları, güvenlik ayakkabısı, güvenlik gözlüğü ve kask istiyorum.”

Bu güvenlik malzemeleri ithalatçısı firma iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan sayfasından alıcıya yazabilir.

Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.
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