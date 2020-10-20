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Aktüel Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz"
Aktüel

Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:46:04 -
Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail'le müzakerelerin egemenlik haklarımızı koruyacak anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le yürütülen sınır anlaşmazlığı müzakerelerinde ülkesinin egemenlik haklarını koruyacak bir anlaşmaya varmayı umduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakerelerini görüştü.

Avn, "İsrail'le deniz sınırını belirlemek amacıyla başlayan müzakerelerin, Lübnan'ın egemenlik haklarını koruyacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz." dedi.

Geçen hafta Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhında gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumuna ilişkin bilgi veren Kubis de tarafların ilk oturumda sorumlu ve profesyonelce bir tutum sergilediklerini kaydetti.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.

BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda müzakerelerinin ilk oturumu için 14 Ekim'de bir araya gelen Lübnan ve İsrail heyetlerinin 26 Ekim'de de UNIFIL karargâhında ikinci görüşmeyi gerçekleştirmeleri bekleniyor.

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