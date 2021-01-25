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Otomotiv LPG’li araç sahiplerine “tankları 10 yılda değiştirme” uyarısı
Otomotiv

LPG’li araç sahiplerine “tankları 10 yılda değiştirme” uyarısı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, sayıları artmaya devam eden LPG’li araçlardaki sistemin bakım ve kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 10:07:00 -
LPG’li araç sahiplerine “tankları 10 yılda değiştirme” uyarısı

LPG dönüşüm sistemlerinin uygulanan teknoloji itibarıyla güvenli olduğunu ve katı ve sıvıya göre gaz yakıtların kontrolünün daha kolay yapıldığını ifade eden Yalçın, bu konudaki standart ve kurallara uyulmasının kritik önem taşıdığına işaret etti. LPG’li araçlarla ilgili unutulmaması gereken en önemli konunun tankların kullanım ömrü olduğuna dikkati çeken Yalçın, tanklar için üretici firmaların 10 yıl ömür biçtiğini, bu sürenin aşımında araçlarda sıkıntı yaşanabileceğini dile getirdi. Bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “LPG sisteminde çalışan mekanizmalar zaman içinde arıza verebilir. Örneğin filtreler tıkanabilir. Ancak tank, hayati önem taşıyor. Patlama riski söz konusu” dedi. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre ülkede 4 milyon 661 bin 707 LPG’li otomobil bulunuyor

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