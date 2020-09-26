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Ekonomi LPG ithalatı temmuzda yüzde 27,5 arttı
Ekonomi

LPG ithalatı temmuzda yüzde 27,5 arttı

Türkiye, temmuzda 358 bin 186 ton LPG ithal etti - LPG üretimi, bu dönemde yüzde 14 azalışla 82 bin 476 tona geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:28:21 -
LPG ithalatı temmuzda yüzde 27,5 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 artarak 358 bin 186 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Norveç, Kazakistan, İspanya, Libya ile Hırvatistan ve Yunanistan oldu.

LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,5 artarak 358 bin 186 tona yükseldi.

- İhracat arttı

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 4 bin 588 tondan 5 bin 716 tona yükseldi. İhracat, Almanya, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de temmuzda yüzde 14 azalarak 82 bin 476 tona düştü.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda 335 bin 11 ton otogaz, 65 bin 457 ton tüplü LPG ve 6 bin 561 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, temmuzda toplam LPG satışı yaklaşık 407 bin 29 ton oldu.

Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 2,1, dökme LPG satışı yüzde 37,6 azalırken, otogaz satışı yüzde 7,4 artış gösterdi. İç piyasada LPG satışları yüzde 4,5 arttı.

Söz konusu ayda, yüzde 82,3 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile tüplü LPG, yüzde 1,6 ile dökme LPG izledi.

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