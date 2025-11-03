  • İSTANBUL
Yaşam Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için umut balonları gökyüzünü süsledi!
Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için umut balonları gökyüzünü süsledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe için umut balonları gökyüzünü süsledi!

Küçükçekmece Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemiyi yenen 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun için özel bir kutlama etkinliği düzenledi. Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar küçük kahraman Emin Efe için renkli balonları gökyüzüne bırakarak mutluluğunu paylaştı. Emin Efe, etkinliğe gelen herkese teşekkür etti.

Küçükçekmece'de Lösemili Çocuklar Haftası, lösemi hastalığını yenerek büyük bir zafere imza atan 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun'un başarısıyla kutlandı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da düzenlenen kutlama etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte çocuklara mısır ve pamuk şeker ikram edildi, yüz boyama ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kutlamanın en duygusal anı ise, katılımcıların hep birlikte Emin Efe Coşkun'un sağlığına kavuşmasını kutlamak için renkli balonları gökyüzüne bırakması oldu.

Lösemiyle mücadelesini başarıyla tamamlayan 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun, bu özel günde yanında olan herkese teşekkürlerini iletti. Etkinlik, çocukların yüzündeki gülümseme ve gökyüzündeki umut dolu manzaralarla sona erdi.

 

 

