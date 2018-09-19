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Loris Karius'tan derbi yorumu! "İngiltere'de..."

Takım arkadaşları, Karius'a Fenerbahçe derbisinin atmosferini anlatırken Alman kalecinin kendine olan güveni ise tam.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
Loris Karius'tan derbi yorumu! "İngiltere'de..."

Liverpool'dan Beşiktaş'a geçen Alman file bekçisi Loris Karius, pazartesi günü Fenerbahçe deplasmanında Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak.

Takım arkadaşları kendisine bu mücadelenin önemini anlatıyor. Ancak Karius'un kendisine olan güveni tam...

Yıldız file bekçisi, "İngiltere'de bir sürü derbiye çıktım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de önemli maçlarda oynadım. Sadece işime odaklanırım. Elbette Fenerbahçe taraftarları bizi baskı altına almaya çalışacak. Bu benim yeni karşılaşacağım bir durum değil" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:20
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