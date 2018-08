Loris Karius'tan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj!

Beşiktaş, yeni transferi Loris Karius için imza töreni düzenledi. Törene Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da katıldı ve açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Karius'a 'hoş geldin' diyerek başlayan Fikret Orman, "Karius'a ailemize hoş geldin diyorum. Annesi ve babası da olacaktı. Almanya'ya dönmek durumunda kaldılar. Başbaşa yaptık bu nedenle. Beşiktaş ailesine hoşgeldin diyorum. Burada çok güzel bir sezon ve şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SÖYLEDİKLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Yakın zamanda yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını söyleyen Başkan Fikret Orman, "Söylediğim sözler yanlış anlaşıldı. Kimsenin Beşiktaş'tan daha büyük olmadığını daha önce de söyledim. Ben, Beşiktaş'ın neferiyim, öyle geldim, öyle de gideceğim. Taraftar ile benim arama nifak sokmasınlar. Söylediklerimi bir yerden alıp başka yerlere çekmeye bayılıyorsunuz. Kimsenin Beşiktaş'tan büyük olmadığını daha önce de söyledim. Bizim yapmış olduğumuz başarı varsa Beşiktaş olduğu içindir. Kimse kendine bir şey çıkarmaması lazım. Biz Beşiktaş'ın neferiyiz. Benim motivasyonum düşerse Beşiktaş yönetimi olarak başarılı olamayız demek istedim. Beni tanıyanlar ne manada söylemek istediğimi bilirler. Beni Trump ile örneklemeler, öbüründen bilmem neler, saçma sapan..." diyerek sitem etti.

LORİS KARİUS: "BURADA OYNAMIŞ ALMAN FUTBOLCULARLA KONUŞTUM"

Gelmeden önce Beşiktaş'ta oynamış Alman futbolcularla konuştuğunu söyleyen Karius, "Herkese merhaba, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bugün itibariyle çok büyük bir kulübe katılıyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Çok büyük bir kulübe katıldım. Harika bir geleneği, çok büyük taraftarları var. Bundan da onur duyuyorum. Burada oynamış Alman oyuncularla konuştum. Söyledikleri tamamen pozitifti. Benim pozitif duygularımı pekiştirdi. Benim kararımı kesinleştirmemde etkili oldu. Mario Gomez ile konuşmadım. Tamamen olumlu şeyler duydum. Mario'nun burada ne kadar mutlu olduğunu, iyi iş çıkardığını biliyordum. Doğrudan iletişim kurmasam da birbirimize yakın oturuyoruz. Ortak arkadaşlarımız var. Hepsinden duyduğum şeyler pozitifti." şeklinde konuştu.

"KLOPP İZİN VERMEDİ"

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un, kendisini takımda tutmak istediğini itiraf eden Alman kaleci, "Jürgen Klopp ile uzun bir konuşmamız oldu. O beni takımda tutmak istedi. Ben düzgün bir şekilde Beşiktaş'a transfer olmak istediğimi söyledim. O da durumu anlayışla karşıladı. Tüm taraflar için iyi bir karar oldu. Liverpool ile sezon öncesi hazırlık kampına katıldım. Transfer söz konusu olunca risk almama adına salonda çalıştım. Hazırım, hocamız şans verince oynarım." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN İYİ OYNAMAK"

Kendisiyle ilgili yapılan yakışıklılık yorumlarına ise "İmaj meselesiyle ilgili yorumları biliyorum, güzel şeyler yazıyorlar. Yakışıklı oyuncularla kıyaslanıyor olmak güzel ama önemli olan sahada iyi performans ortaya koymak." diye cevap verdi.

"ARTIK GEÇMİŞTE KALDI"

Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hata ile ilgili de konuşan genç kaleci, "Hayatta ve futbolda böyle anlar, hatalar var. Doğrusunu söylemek gerekirse şanssız bir gündü. Şunu unutmamak gerekiyor, Şampiyonlar Ligi Finali oynamak da herkese nasip olmaz. Bu ligde kaç kaleciye bu nasip olmuştur. Bakarsınız, daha iyi değerlendirirsiniz. O gün bizim için talihsiz ve şanssız bir gündü. Bu geçmişte kaldı. Şimdi tamamen geleceğe odaklanıyorum." diye konuştu.

"BÜTÜN DERBİLERİ İZLİYORDUM"

Türkiye'nin tüm derbilerini izlediğini belirten Loris Karius, "Almanya'dayken bütün derbileri izliyordum, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Almanya'da da çok yoğun bir şekilde bu derbiler takip ediliyor. Bilgiye sahibim." dedi.

"BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEĞİZ"

Transferde taraftarların desteğinden çok memnun olduğunu dile getiren Alman filebekçisi, "Transfer sürecimde taraftarın desteği olağanüstüydü. Kendinizi çok iyi hissettiriyor. Taraftarların bu kadar büyük destek vermesi, bunca insanın size böyle büyük bir destek vermesi eşsiz. İnsanlar ben gelmeden önce, "Oraya gideceksin. İnsanlar seni havaalanında karşılayacak, ilginç olacak." dediler. Ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar, bunu yaşamak çok farklı hissettiriyor. Onca insanın büyük bir mutlulukla karşılaması çok farklı bir duygu. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Bu kadarını beklemiyordum. Buradaki yeni deneyimim için çok iyi bir başlangıç oldu. Ne yazık ki, son maçta istediğimiz bir sonuç aldık. Ben takıma katkı yapmak için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte sıkı çalışarak burada büyük başarılar elde edeceğiz. Buna inanıyorum." diyerek mesajı verdi.

"TARAFTARIN THOR BENZETMESİ YAPTIĞINI DUYDUM"

Bazı taraftarların kendisine çizgi roman karakteri olan 'Thor' benzetmesi yaptığını da söyleyen Karius, "Taraftarın bana Thor benzetmesi yaptığını duydum. Yazılan şeylerin önemli bir kısmını anlayamıyorum. Almanya'da Türk kökenli birçok arkadaşım var. Onlar bana her şeyi anlattı. Her şeyden haberim var. Beşiktaş ile ilgili duyduğum her şey çok olumluydu. İlgiyi duyunca burada oynamış bazı oyuncularla konuştum. Onlar da bana tamamen olumlu şeyler söyledi. Buraya katılma arzum iyice güçlendi." ifadelerini kullandı.

Loris Karius'tan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj: "En büyük Kara Kartal!"