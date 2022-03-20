Lor çökelek tarifi nasıl yapılır? Ekşimiş yoğurttan lor çökelek tarifi

Evde özenle yaptığınız sağlıklı ve lezzetli yoğurdunuz birkaç gün içinde ekşiyerek sizi hayal kırıklığına uğratıyorsa eğer hiç üzülmeyin. Ekşimiş ya da tutmayan yoğurttan peynir yapabilirsiniz. İşte kolay tarifi...

Ekşimiş yoğurttan lor çökelek tarifi

Malzemeler

1 kilo yoğurt

1 tatlı kaşığı dolusu tuz

1 tatlı kaşığı sirke

Ekşimiş yoğurttan lor çökelek nasıl yapılır?

Yoğurdu dökeceğiniz tencereyi suyla durulayıp ıslaklığıyla üzerine yoğurdu dökün. Daha sonrasında evde kalan bozulmaya yakın süt varsa da ekleyebilirsiniz.

Tencerenin içine tuzu ve sirkeyi ekleyin. Ocağın altını orta ateşte açın. Bu esnada tüm malzemelerin karışması için iyice karıştırın. Kaynayana kadar ara ara dibine sarmaması için hafif karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp bir iki dakika kadar, kaynayınca altını kapatıp soğumasını bekleyin. Soğumasını bekleme sebebi lorun yağı, suyuyla beraber süzülüp gitmemesi için. Soğuduktan sonra tel süzgecin üzerine temiz bir bez koyarak tencereyi boşaltıp süzülmesi için bırakın. Damak tadına göre içine tuz eklenebilir. Buzdolabına kaldırın. Bir saat kadar süzdürüp kaldırmanız da yeterli olur. Elle en son sıkıp fazla suyunu almayı unutmayın.

Ekşimiş yoğurt Nasıl değerlendirilir?

Naneli bir ayran hazırlayabilirsiniz.

Evde ekmek yapmak için mayaya katabilirsiniz.

Harika bir ekşi yoğurt çorbası yaparak değerlendirebilirsiniz.

Su ile kaynatarak kesilmesini sağlayıp çökelek peyniri elde edebilirsiniz.

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