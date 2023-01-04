Lop diye çıkanlar lop diye de iner! Sözcü'ye "baz etkisi" şamarı

Enflasyonun bir ayda yüzde 80'lerden yüzde 60'lara kadar düşmesi CHP medyasının ayarlarını bozdu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde "Rakamları tartışmalı TÜİK, enflasyonu 20 puan düşürdü. Hokus pokus biz bu yalana tokuz" başlığını atan CHP yandaşı Sözcü'nün ipliği pazara çıktı.

Memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik zammı değerlendiren Karahasanoğlu, "Şimdi burada 2 tane oyun var. Bir enflasyon o kadar mıydı bu kadar mıydı? oyunu var. Bir de yüzde 25 sanki bir yıl için verilen bir farkmış gibi oynanan oyunlar" diye konuştu.

İki oyunu da ayrı ayrı değerlendiren Karahasanoğlu, "2021'in 11. ayında yüzde 3'müş aylık enflasyon. 2021'in son ayında Aralık ayında yüzde 13.58... Düğmeye basmış birileri. Düğmeye bastıkları içinde bir ayda 13 buçuk puana fırlamış enflasyon" dedi.

Karahasanoğlu, değerlendirmesinin devamında CHP'nin tetikçi medyasının enflasyon rakamlarını çarpıtarak yalan haberler yaptığını ve kamuoyunda "güvensizlik ortamı" oluşturmaya çalıştığını ifade etti.