0553 313 94 23

Londra'da şok! Metro ve tren seferleri durdu

İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:48
Londra'da şok! Metro ve tren seferleri durdu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın büyük bir kısmında elektriklerin kesildiği öğrenildi. Elektrik kesintisi nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi. Elektrik arızasından dolayı yolcular karanlıkta kaldı

Londra'nın büyük bir kısmına elektrik akışının sağlanamadığı öğrenilirken UK Power Network’ten konuya ilişkin açıklama geldi. Elektrik şirketi bu kesintinin bir diğer şirket National Grid'in sisteminde yaşanan bir problemden dolayı meydana geldiğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Londra ve Güney Doğu’nun büyük bir kısmının elektrik kesintisinden etkilendiğinin farkındayız. Tüketicileri etkileyen bu durumun National Grid’ın yaşadığı bir problemden kaynaklandığına inanıyoruz. Bireysel twitlere şuanda cevap veremeyebiliriz. Lütfen güncellemeler için takipte kalın” ifadelerine yer verildi.

Metro ve tren seferleri iptal oldu

Londra Ulaştırma Kurumu, başkent Londra'daki trafik ışıklarının da durumdan etkilediğini açıkladı. Kurum, Londra halkını yolları kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kurum ayrıca, Thameslink, Southern ve Gatwick Express trenlerinin aynı zamanda Victoria Hattı ve Londra Metrosu'nun seferlerinin iptal olduğunu belirtti.

Elektrik arızasından dolayı kaynaklanan sıkıntıyla birlikte karanlıkta kalan yolculardan bazıları Victoria hattında karanlık anların fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:48
  1. Londra
  2. Londra Belediye Başkanı
  3. İngiltere

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı: 44 ölü
    1. Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı:..
    2. Başkan Batur’dan bayram mesajı: “Hedef..
    3. Travestinin evinde yakaladığı babasını..
    4. Tokat’ta yola dökülen yağ kazaya neden..
    5. Vatandaş zabıta kavgasında kan aktı
    6. Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza..
    7. Adana'da cinayet
    8. Dünyayı sarsan olay! Çiftçiler ile..
    9. Bakan Pakdemirli’den mısır fiyatları..
    10. Aden'de insani durum kötüye gidiyor
    11. Bıçaklı saldırıya uğramışlardı! Mesut..
    12. Falcao'dan transfer açıklaması
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2019
    14. Liverpool, sezona farklı galibiyetle..
    15. Trump: Çin'le çok iyi geçiniyoruz..
    16. Bakan Soylu, 43 ilin geçiş noktasında..
    17. Falcao'dan Galatasaray açıklaması:..
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. Yollarda bayram yoğunluğu
    20. Türkiye'den ABD'ye tepki: Doğru..
    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    Donald Trump'a uyarı: Orada kalmak istiyorsan Türkiye ile aranı düzelt
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması başladı... Darbe mi yapacaklar?
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına cevap
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    Türkiye'den 4'lü çeteye 4 komutanla cevap!
    Türkiye'den 4'lü çeteye 4 komutanla cevap!
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı