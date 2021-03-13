Lonca Girişimcilik Merkezi altıncı dönemi başladı

11 Mart’ta online olarak gerçekleştirilen GoDay programına katılan girişimciler girişimlerini anlattı. Girişimler teknoloji, sağlık, eğitim, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi projeler arasından seçildi. Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği sağlamanın yanı sıra Workinton-Lonca Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle farklı lokasyonlarda bulunan Workinton ofislerini kullanmaya başlayan Lonca girişimlerine önemli bir imkân daha sunulacak. Girişimlere her ay beş saat hukuki danışmanlık hizmeti verilecek.

“Eğitim ve sağlık projeleri arttı”

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, hem girişimcilere hem de Türkiye’ye değer katma vizyonuyla çalışmalarını salgın döneminde de sürdürdüklerini söyledi. Altıncı dönemde de eğitimlere online devam edeceklerini dile getiren Ortaköy, şunları belirtti: “Bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru alırken ilk beş dönemde toplam 49 girişimciyi Lonca’dan mezun ettik. Yeni dönemdeki yüzlerce başvuru arasından seçtiğimiz 12 girişime baktığımızda Covid-19 salgınının da etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projelerin arttığını gözlemliyoruz. İnovasyonun yaşanan sorunlara çözüm bulma yönünü düşündüğümüzde bunu tabii bir sonuç olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz.” Ortaköy, altıncı dönem girişimcilerinin 5 Ağustos 2021’de mezun olacağını bildirdi. Yedinci döneme ilişkin başvuruların ise haziran ayında alınmaya başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.