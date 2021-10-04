Lömbedek Tatlısı Tarifi

Az malzeme ile yapılan, hafif şerbetli ve ağzınızda eriyen tatlı tarifi.

Malzemeler

4 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu

Şerbet için;

4, 5 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

Bir kapta kabartma tozu ve unu dışında tüm malzemeleri karıştıralım. Daha sonra yavaş yavaş un ekleyip harmanlayalım. Kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Küçük ceviz büyüklüğünde yuvarlama yapalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriniz. Şerbeti için kaynatmadan tatlının üzerine dökünüz yalnız dökme işlemi yaptıktan sonra 5 dk kadar fırında tutunuz. Tepsinizi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyan tatlının üzerine isteğinize göre fıstık, fındık, Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun