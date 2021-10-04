  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Lömbedek Tatlısı Tarifi
Kadın - Aile

Lömbedek Tatlısı Tarifi

Az malzeme ile yapılan, hafif şerbetli ve ağzınızda eriyen tatlı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 18:57:00 -
Lömbedek Tatlısı Tarifi

Az malzeme ile yapılan, hafif şerbetli ve ağzınızda eriyen tatlı tarifi.

Malzemeler

  • 4 su bardağı un
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 2 paket kabartma tozu

Şerbet için;

  • 4, 5 su bardağı su
  • 4 su bardağı toz şeker

 Nasıl yapılır?

Bir kapta kabartma tozu ve unu dışında tüm malzemeleri karıştıralım. Daha sonra yavaş yavaş un ekleyip harmanlayalım. Kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Küçük ceviz büyüklüğünde yuvarlama yapalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriniz. Şerbeti için kaynatmadan tatlının üzerine dökünüz yalnız dökme işlemi yaptıktan sonra 5 dk kadar fırında tutunuz. Tepsinizi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyan tatlının üzerine isteğinize göre fıstık, fındık, Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay