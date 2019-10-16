0553 313 94 23

LoL mobile ne zaman çıkacak? League of Legends mobile çıkış tarihi

Dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunu olan League of Legends, mobil cihazlara da geliyor. Oyuncuların uzun zamandır merak ve heyecanla beklediği oyunun çıkış tarihi ise belli oldu. Peki, League of Legends mobile ne zaman çıkacak? İşte League of Legends mobile çıkış tarihi...

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:03
LoL mobile ne zaman çıkacak? League of Legends mobile çıkış tarihi

Dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunu olan League of Legends, mobil cihazlara da geliyor. Oyuncuların uzun zamandır merak ve heyecanla beklediği oyunun çıkış tarihi ise belli oldu. Peki, League of Legends mobile ne zaman çıkacak? İşte League of Legends mobile çıkış tarihi...

League of Legends mobile çıkış tarihi 

Oyunun yapımcısı olan Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in gelecek yıl mobil cihazlara ve konsollara geleceğini açıkladı. League of Legends: Wild Rift şu anda bilgisayarlardan oynanan League of Legends ile aynı özelliklere sahip olacak. Oyun 2020 yılında kullanıcılar ile buluşacak. League of Legends'in dünyadaki en popüler PC oyunu olduğuna inanılıyor. Ancak mobil oyunlar gün geçtikçe daha da geliştiği için bilgisayar kullanım oranı düşüyor. Fortnite 2018 yılında iOS'da büyük başarı elde etti ve yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:03
  1. League of Legends mobile
  2. League of Legends mobile ne zaman çıkacak
  3. League of Legends mobile çıkış tarihi
  4. League of Legends
  5. League of Legends ios
  6. League of Legends android
  7. League of Legends ios ne zaman çıkacak
  8. League of Legends android ne zaman çıkacak
  9. androis
  10. ios
  11. Lol
  12. Lol ne zaman çıkacak
  13. Lol mobile
  14. Lol mobile ne zaman çıkacak
  15. Dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li sanatçı Della Miles'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek
    1. ABD'li sanatçı Della Miles'ten Barış..
    2. Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
    3. Şehidimizin vasiyetini babası açıkladı
    4. Aydın'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
    5. KYK 2019 burs sonuçları ne zaman..
    6. Yıllık izin yol izni va rmı? Yıllık..
    7. MPT-76 nedir? MPT-76 yerli piyade..
    8. KYK vergi mükellefiyeti nedir? 2019..
    9. Kozalak reçeli tarifi | Kozalak reçeli..
    10. Manchester United Liverpool maçı ne..
    11. Öğle yemeği saati mesaiden sayılır mı?..
    12. Fenerbahçe Baskonia Euroleague maçı ne..
    13. Bölgede hareketli saatler!..
    14. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?..
    15. Kızıltepe’de okullar tatil mi? Mardin..
    16. Libya açıklarında 90 kaçak göçmen..
    17. Artuklu’da okullar tatil mi? 17 Ekim..
    18. Chelsea Newcastle maçı ne zaman saat..
    19. Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara..
    20. NATO'da kritik görev değişimi!
    21. Nusaybin’de okullar tatil mi?..
    22. Haydar Baş hapis cezasına çarptırıldı!..
    23. Önder Aksakal'dan bomba çıkış! 'CHP..
    24. Edirne'de 384 düzensiz göçmen yakalandı
    25. Türkiye'ye 'silah çekmeyiz' deyip..
    26. KYK burs kredi sonuçları ne zaman..
    27. Yetenek sınavı kalktı mı? YÖK..
    28. Tamamen yerli imkanlarla üretildi.....
    29. Fikret Orman’dan Başkan adaylarına..
    30. LoL mobile ne zaman çıkacak? League of..
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!