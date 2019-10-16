LoL mobile ne zaman çıkacak? League of Legends mobile çıkış tarihi

Dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunu olan League of Legends, mobil cihazlara da geliyor. Oyuncuların uzun zamandır merak ve heyecanla beklediği oyunun çıkış tarihi ise belli oldu. Peki, League of Legends mobile ne zaman çıkacak? İşte League of Legends mobile çıkış tarihi...

League of Legends mobile çıkış tarihi

Oyunun yapımcısı olan Riot Games, League of Legends: Wild Rift'in gelecek yıl mobil cihazlara ve konsollara geleceğini açıkladı. League of Legends: Wild Rift şu anda bilgisayarlardan oynanan League of Legends ile aynı özelliklere sahip olacak. Oyun 2020 yılında kullanıcılar ile buluşacak. League of Legends'in dünyadaki en popüler PC oyunu olduğuna inanılıyor. Ancak mobil oyunlar gün geçtikçe daha da geliştiği için bilgisayar kullanım oranı düşüyor. Fortnite 2018 yılında iOS'da büyük başarı elde etti ve yaklaşık 3 milyar dolar kazandı.