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Kadın - Aile Lökoniki nedir?
Kadın - Aile

Lökoniki nedir?

Bilim insanları lökoniki olarak adlandırdığı, tırnaklarda olan beyaz lekelerdir.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 17:20:00 -
Lökoniki nedir?

Bilim insanları lökoniki olarak adlandırdığı, tırnaklarda olan beyaz lekelerdir. Çoğu insan tırnaktaki lekeler için vitamin eksikliği veya demir eksikliği azlığından olduğunu zanneder. Maalesef bu bilgi yanlıştır. Gerçekte neden olur ve zararı var mıdır? Yazımızda.

Lökonikinin en yaygın nedeni tırnak yatağının yaralanmasıdır. Çivi gibi bir yaralanma, parmağı sıkıştırma, vurma gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Çok sık manikür ve pedikür veya jel veya yapay tırnak kullanımı da tırnak yataklarına zarar verebilir.

Lökonikinin Verdiği Zararlar Şu Şekilde Sıralanır:

Kalp hastalığı

Sağlıksız

Böbrek ( böbrek ) yetmezliği

Sedef hastalığı veya egzama

Akciğer iltihaplanması

Zehirlenme

Alerjik reaksiyon

Mineral eksikliği

Mantar enfeksiyon

Tırnak yaralanması

Tırnakta Oluşan Beyazlıklar Nasıl Giderilir?

İçinde bol miktarda çinko mineralini barındıran yiyecekler tüketilmelidir. Peynir, kırmızı et, yumurta, bezelye, fındık ve brokoli çinko bakımından zengin yiyeceklere örnektir. C vitamini çinkoyla beraber tüketilirse çinko mineralinden yüksek oranda yararlanılır. Sülfür, kalsiyum ve demir içerikli besinlerin yeteri şekilde alınmasına dikkat edilmelidir. Ciddi sorun yaratmayan beyaz lekeler tırnak ile beraber uzayarak kaybolacaktır. Eğer tırnaklarda uzun bir süre kalan ve gitmeyen beyazlık varsa doktora danışılmalıdır.

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