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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına İspanyol hakem

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:51
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçına İspanyol hakem


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile deplasmanda yapacağı 5. hafta maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını, aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ile Roberto del Palomar yapacak.

Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Javier Estrada ile Alejandro Hernandez olacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:51
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  3. Hakem
  4. Lokomotiv Moskova
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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