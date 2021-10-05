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Aktüel Lokman Çağırıcı'dan CHP'li İBB'ye "öğrenci yurdu" tepkisi
Aktüel

Lokman Çağırıcı'dan CHP'li İBB'ye "öğrenci yurdu" tepkisi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin yapımına 2017 yılında başlanan ve içerisinde 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan "Yenimahalle Gençlik Merkezi" projesini durdurmasına çok sert tepki gösterdi. Öğrenci yurduna 2.5 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Çağırıcı, "Eser çürümeye terk edildi. 'Bana devredin' diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:46:00 -
Lokman Çağırıcı'dan CHP'li İBB'ye "öğrenci yurdu" tepkisi

 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), yapımına 2017’de başlanan ve içerisinde 344 kişilik öğrenci yurdu bulunan Yenimahalle Gençlik Merkezi projesini durdurduğunu belirtti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekim ayı belediye meclis toplantısında öğrenci yurtları tartışması yaşandı.

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı konuşmalarda muhalefet partili meclis üyeleri öğrenci yurtları konusunda eleştirilerde bulundu.

Tartışmaların ardından konuşan Çağırıcı, İBB yönetiminin, içerisinde öğrenci yurdunun bulunduğu Yenimahalle Gençlik Merkezi inşaatını durduğunu belirtti.

Yüzde 70'i tamamlanan projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getiren Çağırıcı, "Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor. Yurt ihtiyacı olup da Bağcılar Belediyesi olarak bize müracaat eden hiçbir öğrencimizi geri çevirmediğimizi söylemek istiyorum. İhtiyaçların tamamını karşılıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler, bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. 344 kişi kapasiteli öğrenci yurduna 2,5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. 'Bana devredin' diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm" ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi CHP'li Meclis üyelerinden bu konuda destek olmalarını istedi.

Topbaş döneminde başladı

2017 yılında eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanan Yenimahalle Gençlik Merkezi projesi, 33 bin 353 metrekare kullanım alanına sahip. Projede derslik, sosyal etkinlik salonları, 344 kişilik öğrenci yurdu ve 504 araçlık zemin altı otoparkı bulunan gençlik merkezinin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları da yer alıyor.

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