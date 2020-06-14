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Aktüel

Lokantada tüp patladı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:08:07 -
Lokantada tüp patladı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'ndaki bir lokantada,mutfak tüpü gaz sıkışmasıyla nedeniyle patladı.

Gökalp Mahallesi 144/1 Sokak'ta faaliyet gösteren lokantada mutfak tüpü patladı.

Patlamanın etkisiyle lokantada bulunan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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