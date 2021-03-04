Lokanta restoran kafe için HES kodu gerekiyor mu? HES kodu nereden alınır?

Restorana girişte HES kodu isteniyor mu? Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yılı doldurmak üzere. Aylardır uygulanan kısıtlamalarla ilgili olarak yerinde karar dönemine geçildi. Hal böyle olunca bazı illerde yasaklar kaldırılırken bazılarında sürdürülüyor.

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Peki, restoranlara girişte HES kodu isteniyor mu?

Lokanta restoran kafe için HES kodu gerekiyor mu?

Düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde yeme-içme işletmeleri açıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar HES koduna ihtiyaç olup olmadığını merak etmeye başladı. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur.

İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

HES kodu nereden alınır?

HES kodunu e devlet üzerinden, sms ile ya da Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alabilirsiniz. 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

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