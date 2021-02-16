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Ekonomi Lojmanda onarım yapılacak
Ekonomi

Lojmanda onarım yapılacak

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Karapürçek Orman İşletme Şefliği lojman onarım yapım işini açık ihale usulü ile ihale edecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:55:00 -
Lojmanda onarım yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreAkyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Karapürçek Orman İşletme Şefliği 1 adet lojman onarım yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 

İhale 25.02.2021 tarih ve saat 10:00’da Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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