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Lohusalara süt veren çiçek: Gelincik

Gelincik çiçeği kaynatılıp içildiği zaman; bronşit hastalarına, akciğer, nefes darlığı, hastalıklarına fayda sağlar. Ve vücuda hafiflik, rahatlık ve güzellik veriyormuş.

27 Aralık 2018 Perşembe 19:08
Lohusalara süt veren çiçek: Gelincik

Eminiz ki bu haberimizden sonra hepiniz bir gelincik çiçeği almaya gideceksinizdir. Yeni doğum yapmış loğusa kadınlara süt veren bu çiçek epeyce sevilecek gibi gözüküyor.

Gelincik yatıştırıcıdır. Uykusuzluk çekenlere faydalıdır. Nefes darlığı, astım ve bronşite iyi gelir. Öksürüğü ve öksürüğün boğazda yaptığı gıcığı keser. Kusmayı ve kan tükürmeyi önler. Boğmacada faydalıdır. Yanıkları iyileştirir.

Gelincik çok az miktarda yatıştırıcı özellik taşır. Kırmızı taçyapraklarının ana maddesi rhoeadic ve papaveric asitlerdir. Bitkinin tüm parçaları herhangibir zehir içermeyen rhoeadine alkoloidi içerir. Aktif içerik o kadar azdır ki bunu büyüklük ya da oransal olarak ifade etmek pek mümkün değildir. Haşhaşta bulunan meconic asit de gelincikte yoktur. Gelincik kullanılırken taçyapraklarındaki kapsule yakın siyah bölgenin atılması gerekir; çünkü bu bölge "thebaine" denilen bir alkoloid içerir.

Gelincik, 25-60 cm kadar yüksekliğinde gövde uzunluğu olan, bir yıllık kıllı, otsu bitkidir. Yapraklar mavimsi yeşil, basit veya ikişerli, dip yapraklar uzun saplı, gövde yaprakları sapsız, gövdeye bitişiktir. Çiçekler iri, kırmızı nadiren beyaza kadar değişen renklerdedir.

Taç yapraklarının dip kısmı siyah benekli veya beneksizdir. Çanak iki bölümlü olup çiçek açtıktan sonra dökülürler. Meyve yumak şeklinde veya ters yumurta biçiminde bir kapsül olup içi çok sayıda tohumla doludur.

Değişik amaçlarla bitkinin kullanılan kısımları özellikle çiçekleri ve taç yapraklarıdır. Gelincik tazeyken kırmızı taç yaprakları ve yoğun bir haşhaş kokusuyla kendini belli eder.

Her yerde rahatlıkla bulabileceğiniz bu gelincik çiçeklerini faydası bu kadar varken uygulamamak ayıp olur.

Gelincik tarlalarına bakıp geçivermek olmaz

Osmanlı’dan gelen şerbet mirasını sahiplenmeliyiz

Birkaç dal bile olsa yeter. Güzel bir şurup hazırlamak için.. Osmanlı mutfağından olan gelin şerbeti, bir dönem Osmanlıda çok sevilen şurupların arasında yer alıyordu. Günümüzde yapan yerler var mı bilmiyorum. Belki vardır, ben de çocukluğumu yad etmek için hazırladım.

Çocukluğumda oturduğumuz mahalleninin etrafı alabildiğinde kırdı. Mayıs geldiği zaman envai çeşit çiçekler olurdu. Gelincik de o çiçeklerden bir tanesi.. Ablamla ben kırlarda oynarken gelincikleri toplayıp eve getirirdik. Nerden duyduk gördük hatırlamıyorum; güzelce yıkayıp gazoz şişelerine doldururduk üstüne de biraz şeker atıp ağzını sıkıca kapatırdık. Şişeye ip bağlayıp evimizin demir parmaklıklarına asardık. Güneşte bir kaç gün bekletirdik. Biz çocukluğumuzun verdiği acemilikle şekerle birlikte güneşte bekletirdik, ama lezzetli bal gibi şerbet olurdu, ya da bize öyle geliyordu. Rengi kankırmızı olurdu. Renginin iyice kırmızılaşması demek bizim için oldu demekti. Şişeleri indirip süzer soğutur içerdik keyifle.

Torunumu yuvadan annesiyle almaya gitmiştik. İyi ki gitmişim; yuvanın yan tarafındaki boş arazide kır çiçeklerini görünce sanki altın bulmuş gibi oldum. Gelinciklerden toplayıp kır çiçekleriyle birlikte eve getirdim. Gelir gelmez şerbeti kaynattım.

Osmanlı döneminde de şişelere doldurup güneşte bekledikten sonra süzüp şekerle tatlandırıp şerbet hazırlanıyordu. Ben şerbeti hazırlarken o güzelim yılar gözümün önünden filim şeridi gibi canlandı.

Benim kaynattığım da fena olmadı, biraz karanfil ve zencefillede tatlandırdım. Buzla birlikte nefis oldular. Torunumun renkli renkli hoşuna gitti.

“Annane sen bana meyve suyumu yaptın?” diyerek iştahla içti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 19:20
  1. gelincik
  2. gelincik çiçeğinin faydaları

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