Liyakat gitti felaket geldi

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında başlayan ve CHP’li İBB yönetimine bağlı İstanbul itfaiyesinin kusur ve ihmalleri yüzünden ancak 60 saatte söndürülen yangın felaketi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diline doladığı, “liyakat” söylemlerini yeniden gündeme getirdi. Seçimlerden önce particilik ve kadroculuk yapılmayacağının sözünü veren İmamoğlu’nun, insanların can ve mal güvenliğini korumakla görevli İstanbul İtfaiyesi’ne yıllarını veren tecrübeli isimleri görevden alıp, yerine ehil olmayan ve hiçbir yangın deneyimi olmayan yandaşlarını atadığı ortaya çıktı.

MİLYONLAR KÜL OLDU

23 yıl boyunca itfaiyenin her alanında hizmet veren Başkan Ali Karahan’ı görevden alan İmamoğlu’nun, İtfaiye Daire Başkanlığı’na 2010 yılında “albay” rütbesiyle TSK’dan emekli olan, 2017’de CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’na getirilen, 2019 yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan İngiliz Dili ve Edebiyatı doktoralı Remzi Albayrak’ı atadığı belirlendi. İmamoğlu’nun ayrıca İstanbul İtfaiyesindeki liyakate dayalı terfi sistemini ortadan kaldırdığı, seçim diyeti olarak bazı şoförleri ‘amir yardımcısı’, bazı itfaiye erlerini de ‘amir’ olarak atadığı kaydedildi. Akit Gazetesi, Akit TV ve yeniakit.com.tr’nin ofislerinin yer aldığı 17 bin metrekarelik kapalı alanın ve değeri milyonlarca lirayı bulan medya ekipmanlarının kül olması sonrası paniğe kapılan ve suçu Akit’e atmaya çalışan CHP’li İBB’deki yandaş kadrolaşmayı gazetemize değerlendiren medya STK’ları ve gazeteciler, “Liyakatsiz kadrolaşma İstanbul’un can güvenliğini tehdit ediyor” görüşünde birleşti. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Avrupa Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Fişenk, şunları dile getirdi:

MALUM ZİHNİYETİN YANSIMASI

“Öncelikle Akit’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle bir kuruluşun merkez binasının talihsiz bir şekilde yanması ve kamu adına görevini yerine getirmesinin ellerinde olmayacak şekilde sekteye uğraması hepimizi üzdü. Daha da üzücü olan bu elem olayın ardından yaşananlar oldu. Her fırsatta “televizyonlar, gazeteler kapanıyor” diye direnç gösterenler, Türk milleti adına hizmet veren Akit Medya Grubu’nun başına gelen felaketin yaralarını saracağı, kayıplarını telafi edeceği yerde bin bir bahanelerle işi yokuşa sürmektedirler. Ayrıca bu yangını söndürmek, sebebini bulmak, hasarı tespit etmekle görevli atanmış ve yetki verilmiş kişilerin bu işe tam manasıyla hakim olmayan insanlardan seçilmesi, malum zihniyetin yansıması gibi durmaktadır. Maalesef mevcut İBB yönetiminin en büyük sıkıntı, liyakat sıkıntısıdır. Bir kuruluşta, yangınla ilgili departmanın başındaki insanın itfaiyecilikle ilgili bilgi ve becerisi olmaması kabul edilecek bir durum değildir. Buradan da anlaşılıyor ki, Akit’teki yangını söndürmede büyük bir zafiyet söz konusudur. Bu yüzden, Akit medyanın tekrar görevine devam etmesi için ilgili mercilerin bir an önce bu meydana gelen zararın, ziyanın ve mevzubahis kayıplarının tamir, tadilatının karşılanarak tekrar yayına geçirilmesi için harekete geçmesi gerekir. Birilerin ihmalinin sonucu, basının sesini kesmek olmamalı.” Gazeteci Cengiz Alçayır da, şu değerlendirmede bulundu:

CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK!

“İstanbul’un başında, felaket sırasında tatildeki personeline ‘keyfine bak oğlum’ diyen bir yönetim anlayışı var. Böyle bir yönetimde ‘liyakatten’ bahsetmemiz mümkün değil. Yönetme gibi bir derdi olmayanların, ancak ahbap çavuş ilişkilerle bu dört yılı geçirdiğini görüyoruz. İBB’de şu anda bakıldığı zaman muhatap olacağın kapasitede, etkinlikte yönetici yok. Balık baştan kokar derler ya, o baştaki balık Ekrem İmamoğlu. İstanbul’daki gerek itfaiye alanında, gerek ulaşım alanında, gerek sosyal kültürel alanlardaki liyakatsizlik Ekrem İmamoğlu’nun kabahati. Çünkü yönetici kadrolarına bakın sürekli CHP’ye ve kendine yakın yandaş isimler seçiyor. İtfaiye Daire Başkanlığı gibi bir kurumun başına uzmanlığı İngiliz Dili ve Edebiyatı olan bir CHP teşkilat mensubunun atanması kabul edilemez. Yangınlara çiçek sular gibi müdahale edilmesinin altında işte bu liyakatsizlik yatıyor. İstanbul şu an sahipsiz bir kent. Üzülerek ifade etmek gerekiyor ki, maalesef şu anda İstanbul’da kimsenin can güvenliği yok. AK Parti döneminde İBB, kurumsal kültüre hakim olduğu için işlerin tıkır tıkır yürür, muhatap alacağın insanlar olurdu. Şimdi muhatap alacağın insan bulamadığın gibi belediye başkanını da İstanbul’da bulamıyorsun. İmamoğlu ve CHP yönetiminde, görevi savsaklamak var, ihmal var, dilimiz söylemeye varmıyor ama ‘kasta yakın beceriksizlik’ var. Ekrem İmamoğlu demek bir yerde ‘yok oluş’ anlamına geliyor.”