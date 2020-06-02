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Spor

Liverpool, şampiyonluktan sonra hız kesmeyecek

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:23:26 -
Liverpool, şampiyonluktan sonra hız kesmeyecek

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.

İngiliz basınına konuşan 52 yaşındaki Alman teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlamasıyla sahalara da geri dönecekleri için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamalarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Eğer şampiyon olursak önce takım arasında kutlayacağız, izin verilince de taraftarlarımızla kutlama yapacağız. Kupayla tören yapacağımıza söz veriyorum, ne zaman olursa olsun, bunun ne önemi var. Sadece herkesin gelebileceği bir güne ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

En yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Klopp yönetimindeki Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

Premier Lig, 13 Martta koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. 28 Mayıs'ta antrenmanlara başlayan Premier Lig futbolcularına, haftada iki kez koronavirüs testi yapılıyor.

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