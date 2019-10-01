Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz nasıl izlerim? Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Liverpool sahasında Salzburg'u konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi futbol severler maçı şifresiz verecek kanalları araştırıyor. Peki, Liverpool Salzburg maçını şifresiz nasıl izlerim? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Genk sahasında Napoli'yi konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi futbol severler maçı şifresiz verecek kanalları araştırıyor. Peki, Genk Napoli Münih maçını şifresiz nasıl izlerim? İşte detaylar... Liverpool Salzburg maçını şifresiz nasıl izlerim? Liverpool Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Max 1'den naklen yayınlanacak. Maçı şifresiz verecek kanal bilgisi şuan için bulunmamaktadır. Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? 1 Ekim Salı: 19.55 Real Madrid - Club Brugge (beIN SPORTS 2) 19.55 Atalanta - Shakhtar Donetsk (beIN MAX 1) 22.00 Galatasaray - PSG (beIN SPORTS 1) 22.00 Tottenham - Bayern Münih (beIN SPORTS 2) 22.00 Kızılyıldız - Olympiakos (beIN CONNECT) 22.00 Manchester City - Dinamo Zagreb (beIN MAX 2) 22.00 Juventus - Bayer Leverkusen (beIN MAX 1) 22.00 Lokomotiv Moskova - Atletico Madrid (beIN CONNECT) 2 Ekim Çarşamba: 19.55 Genk - Napoli (beIN SPORTS 1) 19.55 Slavia Prag - Borussia Dortmund (beIN SPORTS 2) 22.00 Liverpool - Salzburg (beIN MAX 1) 22.00 Barcelona - Inter (beIN SPORTS 1) 22.00 Leipzig - Olympique Lyon (beIN CONNECT) 22.00 Zenit - Benfica (beIN CONNECT) 22.00 Lille - Chelsea (beIN SPORTS 2) 22.00 Valencia - Ajax (beIN MAX 2) Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar tur atlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi Grupları A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri Grup 2. maçları: 1-2 Ekim Grup 3. maçları: 22-23 Ekim Grup 4. maçları: 5-6 Kasım Grup 5. maçları: 26-27 Kasım Grup 6. maçları: 10-11 Aralık Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020 Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020 Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020 Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020 Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020 Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020 Final maçı: 30 Mayıs 2020

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