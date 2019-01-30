Liverpool - Leicester City Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere Premier Lig’de kritik maç. Haftalardır liderliğini sürdüren Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Leicester City'yi yenerek aradaki puan farkını 7'ye çıkarma peşinde. Peki Liverpool - Leicester Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’de kritik maç. Haftalardır liderliğini sürdüren Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Leicester City'yi yenerek aradaki puan farkını 7'ye çıkarma peşinde. Peki Liverpool - Leicester Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool - Leicester City Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool - Leicester , İngiltere Premier Lig maçı 30 Ocak 2019 Çarşamba günü(Bugün) S Sport Plus, S Sport ve Idman TV kanallarından yayınlanacak. Maç saat 23.00’da başlayacak.

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