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Gündem Listeye 3 sarı torba daha eklendi!
Gündem

Listeye 3 sarı torba daha eklendi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 10:19:00 -
Listeye 3 sarı torba daha eklendi!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin cezasız kalmadığı belirtildi.

Paylaşımda, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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