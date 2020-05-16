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Liseli İrem, 45 gün sonra bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan lise öğrencisi İrem Dinçer (15) bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:04:41 -
Liseli İrem, 45 gün sonra bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 45 gündür kayıp olan lise öğrencisi İrem Dinçer (15) bulundu.


Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamiçi Mahallesi’nde yaşayan Veli-Sibel Dinçer çiftinin 2 çocuğundan biri olan Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İrem Dinçer’i, 45 gün sonra Osmaniye Merkez’de buldu.


İrem’i bulmak için gece-gündüz çalışan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; ilçe, il ve il dışında yürüttükleri çalışmalar sonucu 15 yaşındaki İrem’i, 15 Mayıs Cuma günü gece geç saatlerde Osmaniye il merkezinde sağ-salim buldu.


Yapılan işlemlerin ardından Lise Öğrencisi İrem, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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